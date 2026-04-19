Теракт у Києві: поліцейських, які втекли під час стрілянини, відсторонили від обов'язків

У суботу, 18 квітня, в Голосіївському районі Києва стався теракт, внаслідок якого загинули шестеро людей. Співробітників поліції, які нібито залишили людей під час стрілянини, відсторонили від виконання службових обов'язків.

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Що сталося на місці стрілянини?

Іван Вигівський заявив, що за дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка вже розпочато службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у столиці.

На період перевірки правоохоронців відсторонили від виконання службових обов'язків.

Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки,

– додав голова Нацполіції.

Також він зазначив, що зібрану інформацію буде передано до Державного бюро розслідувань. За словами Вигівського, поліція зацікавлена в об'єктивному та неупередженому розслідуванні і обіцяє поінформувати суспільство про його результати найближчим часом.

Нагадаємо, 19 квітня у мережі з'явилося відео, на якому видно, що двоє правоохоронців, які, вочевидь, прибули на виклик щодо теракту на Деміївській у Києві 18 квітня, просто втекли з місця події після перших пострілів нападника зі зброї.

Стверджується, що в цей момент без захисту та допомоги залишилися цивільні, зокрема дитина, яка була змушена самостійно рятуватися. Також на записі видно, що одному з дорослих чоловіків вижити не вдалося.

