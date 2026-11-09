"Ходив до церкви": бабуся підозрюваного у нападі в Кракові розповіла про онука

7 листопада в Кракові 24-річний Міхал Оксинський убив 6 людей та поранив ще 16. Його 80-річна бабуся розповіла, що хлопець постійно відвідував церкву та був помічником.

Про це жінка на ім'я Марія розповіла журналістам Gazeta Wyborcza, повідомляє польське видання Onet. За її словами, вона досі не може повірити в те, що сталося.

Що бабуся розповіла про Міхала?

За словами Марії, вона довго не вірила, що на фото нападника її онук. Спочатку в п'ятницю вона почала турбуватися, коли син Януш, батько Міхала, не приїхав за яйцями. У суботу він теж не з'явився, а на дзвінки ніхто не відповідав. Згодом племінниця показала їй фото стрільця. Близько 22:00 дочка приїхала та повідомила, що Януш, невістка й онука загинули.

Він був такою гарною дитиною. Не знаю, що на нього найшло. Раніше він ходив до церкви, хоча останнім часом рідше,

– розповіла жінка.

Марія пригадала, що Міхал одного разу відвіз її до лікаря, але відмовився брати гроші за бензин. Вона була здивована, коли онук не вступив до університету, хоча мав хороші оцінки: він працював токарем і пояснював, що хоче заробляти. На запитання, чи помічала вона ознаки радикалізації, жінка відповіла, що нічого подібного не бачила. Єдине, що їй не подобалося, – онук часто ходив у капюшоні.

Що відомо про батька нападника?

Януш мав дозвіл на дев'ять одиниць зброї. Марія розповіла, що всі троє її синів служили в армії, а Януш обожнював стрілянину й витратив шість тисяч злотих на сейф для зберігання зброї.

На 18-річчя Міхала батько купив йому військову форму. За словами бабусі, онук навіть приміряв її вдома в неї, а вона порадила йому про це забути. Чи саме цю форму Міхал носив під час нападу, вона не знає.

Що відомо про стрілянину в Кракові?

У суботу, 7 листопада, озброєний чоловік відкрив вогонь із автомобіля по випадкових перехожих на Головній ринковій площі. Загинули шестеро людей: чотири жінки та двоє чоловіків. Загалом постраждали 16 осіб, серед яких двоє поліцейських у дуже тяжкому стані, а також сам нападник.

У будинку нападника в місті Островець-Свентокшиський знайшли три тіла. Поліція підтвердила, що це його батьки та молодша сестра.

Згодом польська влада спростувала чутки та повідомила, що стрілець не служив в армії, хоча на момент нападу був у камуфляжі.

Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що нападник помер у лікарні, смерть чоловіка констатували о 4:30. Від самого початку його стан був критичним. Нападника щонайменше тричі оперували.

