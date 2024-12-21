Саудит, що скоїв наїзд на ярмарок у Магдебурзі симпатизував ультраправій партії Німеччини, – ЗМІ

Чоловік, який скоїв наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку в Магдебурзі, виявився прихильником ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Німецькі правоохоронці вже заявили, що нападник Талеб А., якого затримали неподалік місця наїзду, не є ісламістом.

Як зазначають журналісти, це стало відомо після аналізу його активності у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Дивіться також Чоловік в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку у Магдебургу: кількість загиблих подвоїлася

Що відомо про водія, що скоїв жорстокий наїзд на ярмарок

Затриманий неподалік місця інциденту чоловік, Талеб А., не є ісламістом, про що вже заявили німецькі правоохоронці.

Він народився у місті Хуфуф, Саудівська Аравія, і переїхав до Німеччини у 2006 році для навчання. У 2016 році отримав статус біженця, пояснюючи це загрозою смерті через відмову від ісламу.

Він фахівець із психіатрії та психотерапії, жив і працював у Бернбурзі, місті між Галле та Магдебургом. У минулому Талеб активно допомагав жінкам із Саудівської Аравії уникнути переслідувань, а також займався просвітницькою діяльністю щодо системи надання притулку в Німеччині.

Проте його діяльність поступово набувала радикальних форм. У листопаді він публікував "вимоги ліберальної саудівської опозиції", включаючи заклики до Німеччини посилити контроль над кордонами. У соцмережах він поширював теорії змови, стверджуючи, що політика відкритих кордонів була "планом ісламізації Європи".

Також він висловлював підтримку партії "АдН" і висував ідею створення академії для колишніх мусульман. У своєму акаунті він публікував антиісламські заяви, звинувачуючи німецьку владу в переслідуваннях колишніх мусульман, надаючи пріоритет сирійським джихадистам.

За кілька хвилин після інциденту на сторінці Талеба з’явився пост, де він висував звинувачення проти активістів з питань біженців. Цей допис свідчить про можливі психологічні проблеми через плутане формулювання речень. На профілі Талеба було зображення пістолета.

Після затримання поліція допитала його пізно ввечері, проте мотиви його дій поки залишаються незрозумілими.