Боєць ГУР розповів про зустріч з актором-путіністом Стівеном Сігалом в Оленівці

Військовослужбовець Міжнародного легіону Головного управління розвідки Андрій "Тритя" розповів про зустріч з американським актором-путіністом Стівеном Сігалом після теракту в Оленівці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю бійця ГУР для "Суспільного". За словами військового, після розмови з Сігалом він на два тижні потрапив до дисциплінарного ізолятора.

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Про що боєць ГУР говорив з Сігалом

Військовослужбовець провів у російській неволі майже 2,5 роки. За його словами, після цинічного теракту в Оленівці до полонених приїхала нібито міжнародна делегація, у складі якої був Стівен Сігал.

Довідка. Стівен Сігал – американський актор, письменник та спецпредставник МЗС Росії з гуманітарних зв'язків.

За словами українського захисника, Сігал представився волонтером та представником міжнародної спільноти, яка буде сприяти якнайшвидшому поверненню бійців до України. Водночас риторика американця була відчутно пропагандистською.

Я добре знаю англійську мову, тому вийшов з ним поспілкуватися сам на сам, без перекладача. Він запитав: чи хочу я повернутися додому. І також запитав, що я думаю про український теракт. Я сказав, що вважаю, що це була не українська ракета, а заздалегідь закладена бомба,

– розповів "Тритя".

Військовий сказав, що за це його потім забрали в дисциплінарний ізолятор, як покарання. Там окупанти били українського захисника по тулубу та відбили йому ноги.

"Тритя" повернувся з полону під час обміну 18 жовтня 2024 року. Зараз військовий проходить реабілітацію, а згодом планує повернутися в стрій.