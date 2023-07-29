Було дві думки, – експолонений з Оленівки "Масло" розповів, як їх перевели в барак, де був вибух

Колишній полонений з позивним "Масло" розповів, як його перевели у барак Оленівської виправної колонії, у якому згодом пролунав вибух. Боєць бригади "Азов" пригадав, що перевели їх 27 липня в другій половині дня.

Кирило Масалітін розповів у коментарі 24 Каналу, що адміністрація колонії 27 липня оголосила списки тих, кого переведуть у новий барак у промзоні колонії. Військовий пригадує, що у них було два варіанти ймовірних причин переведення.

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Військовий розповів, як його перевели у барак в Оленівці, де пролунав вибух

"Масло" пригадує, що після переведення до них ввечері 27 липня прийшов начальник колонії та говорив маячню про ремонт, переселення. Його слова не в'язались, проте не було кого запитати.

У нас було дві думки: або, можливо, на якийсь обмін, або переведуть до інших колоній… Було незрозуміло – велика дуже "партія", 200 людей. Це не вселяло надії,

– розповів боєць.

Він також пригадав момент вибуху в ніч з 28 на 29 липня 2022 року, який бачив на власні очі. Адже стояв і дивився в ту сторону.

Третій вибух пролунав саме в бараці

"Там навколо колонії почали працювати ворожі "Гради". Вони, здається, маскували вибухи у нас. У нас о 22:30 (28 липня – 24 Канал) був загальний відбій і я якраз вже годину спав. Не можу згадати, чому я прокинувся: або від вибуху, або від залпів "Градів". Я не пам'ятаю", – розповів боєць.

Далі він зіскочив з ліжка, глянув у сторону виходу. Тоді пролунав вибух за ангаром, проте всі продовжували спати.

Буквально за хвилину відбувся третій вибух вже прямо в ангарі. Він був в одній зі сторін ангару. Я бачив його своїми очима, бо якраз дивився в ту сторону. А потім впав під ліжко. Я отримав два осколкових поранення в живіт. Потім вийшов на двір – навкруги все горить, всі кричать, жах, що відбувалося,

– пригадує боєць.

Далі військові вилізли за огорожу, яка була довкола ангару. Далі вийшли на дорогу метрів за 100. За нею ж були ворота, які адміністрація колонії перекрила. Саме на дорогу стягували всіх поранених.

Після лікування бійця повернули назад в Оленівку.

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