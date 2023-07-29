Було дві думки, – експолонений з Оленівки "Масло" розповів, як їх перевели в барак, де був вибух
Колишній полонений з позивним "Масло" розповів, як його перевели у барак Оленівської виправної колонії, у якому згодом пролунав вибух. Боєць бригади "Азов" пригадав, що перевели їх 27 липня в другій половині дня.
Кирило Масалітін розповів у коментарі 24 Каналу, що адміністрація колонії 27 липня оголосила списки тих, кого переведуть у новий барак у промзоні колонії. Військовий пригадує, що у них було два варіанти ймовірних причин переведення.
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Військовий розповів, як його перевели у барак в Оленівці, де пролунав вибух
"Масло" пригадує, що після переведення до них ввечері 27 липня прийшов начальник колонії та говорив маячню про ремонт, переселення. Його слова не в'язались, проте не було кого запитати.
У нас було дві думки: або, можливо, на якийсь обмін, або переведуть до інших колоній… Було незрозуміло – велика дуже "партія", 200 людей. Це не вселяло надії,
– розповів боєць.
Він також пригадав момент вибуху в ніч з 28 на 29 липня 2022 року, який бачив на власні очі. Адже стояв і дивився в ту сторону.
Третій вибух пролунав саме в бараці
"Там навколо колонії почали працювати ворожі "Гради". Вони, здається, маскували вибухи у нас. У нас о 22:30 (28 липня – 24 Канал) був загальний відбій і я якраз вже годину спав. Не можу згадати, чому я прокинувся: або від вибуху, або від залпів "Градів". Я не пам'ятаю", – розповів боєць.
Далі він зіскочив з ліжка, глянув у сторону виходу. Тоді пролунав вибух за ангаром, проте всі продовжували спати.
Буквально за хвилину відбувся третій вибух вже прямо в ангарі. Він був в одній зі сторін ангару. Я бачив його своїми очима, бо якраз дивився в ту сторону. А потім впав під ліжко. Я отримав два осколкових поранення в живіт. Потім вийшов на двір – навкруги все горить, всі кричать, жах, що відбувалося,
– пригадує боєць.
Далі військові вилізли за огорожу, яка була довкола ангару. Далі вийшли на дорогу метрів за 100. За нею ж були ворота, які адміністрація колонії перекрила. Саме на дорогу стягували всіх поранених.
Після лікування бійця повернули назад в Оленівку.
Теракт в Оленівці: коротко
- Рік тому в ніч з 28 на 29 липня в одному з бараків Оленівської (Волноваської) виправної колонії №120, що у тимчасово окупованій частині Донецької області, пролунав вибух. У той час там перебували українські полонені.
- Тоді Росія звинуватила в атаці Україну. Нібито колонію атакували з американських реактивних установок HIMARS.
- Проте 1 серпня 2022 року український генпрокурор Андрій Костін заявив, що, ймовірно, Росія вдарила по наших військових термобаричною зброєю.
- 25 липня 2023 року глава Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що Росія збрехала, коли звинуватила Україну в обстрілі Оленівської колонії з HIMARS.
- В СБУ заявили, що вдалось ідентифікувати 52 з 59 тіл. У Офісі генпрокурора кажуть про ідентифікацію 41 загиблого.