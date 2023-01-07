Україна відреагувала на розпуск місії ООН щодо теракту в Оленівці
5 січня ООН розформувала місію, яка мала б встановити обставини вбивства росіянами десятків українських полонених в Оленівці. Зробили це через відсутність гарантій безпеки, необхідних для розгортання місії на місці злочину.
В Україні таке рішення назвали демонстрацією посередницько-нейтральної позиції Організації. Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.
До теми Вбивство полонених у Оленівці: ООН розформувала місію зі встановлення обставин
Неефективність була зрозуміла давно
Про створення спеціальної місії, яка б мала розслідувати теракт Росії в Оленівці раніше заявляв генсекретар ООН Антоніу Гуттереш на тлі приїзду у Львів. Однак тоді призначили трьох людей з Бразилії, Ісландії та Нігерії, які, за словами уповноваженого ВР з прав людини, мали "дуже позитивне відношення до Російської Федерації", що було неприпустимо.
Також неефективність цієї місії проявлялася й у її пасивності. Так, Дмитро Лубінець розповів, що Україна:
- надсилала офіційні запити до ООН для уточнення прогресу місії,
- Дмитро Лубінець виступав ініціатором онлайн-зустрічей,
- був готовий представити докази України вини Росії.
Однак, за його словами, за 5 місяців не відбулося нічого.
Жодного засудження Росії
Після цього на пресконференції Генеральний секретар ООН заявив про розпуск місії. І при цьому не відбулося жодного засудження Росії та не пролунало жодних аналізів її дій.
Ще раз, на мій погляд, на жаль, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію. Тому, на мій погляд, якщо вже створили (місію – 24 Канал), то принаймі хоч якусь роботу зробіть,
– сказав Дмитро Лубінець.
За словами омбудсмена, якщо ООН не отримала гарантій безпеки для допуску міжнародних експертів до Оленівки, то їй необхідно було й зробити відповідну заяву. А саме "прямо сказати: Росія нас не допустила, ми її засуджуємо".
Що відомо про теракт в Оленівці
- В ніч на 29 липня на території виправної колонії №120 в Оленівці прогримів потужний вибух. Загинули полонені військовослужбовці України, що перебували в ізоляторі.
- Повідомляли про 50 жертв. Скільки українських військовослужбовців було поранено, невідомо.
- Водночас "працівники" колонії не постраждали. Росіяни цинічно звинувачували у трагедії ЗСУ, буцімто колонію розстріляли з HIMARS.
- Проте експерти переконані, що це не був обстріл снарядами GMLRS, які використовує українська армія. Вибух спричинила термобарична зброя, яка є на озброєнні в окупантів. Зокрема про це заявляв генпрокурор Андрій Костін.