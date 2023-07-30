Це були чорти, – експолонений Оленівки розповів, як до них ставилася адміністрація після вибуху

Рік тому росіяни вчинили теракт у Волноваській виправній колонії в селищі Оленівка. Після вибуху в бараці в промзоні колонії понад 50 військовополонених загинули, десятки опинилися в лікарнях. Після лікування їх постраждалих повертали назад до Оленівки.

Про це у коментарі 24 Каналу розповів боєць полку "Азов" Кирило Масалітін з позивним "Масло", який під час теракту в Оленівці був у бараку, де власне й пролунав вибух. Унаслідок цього він отримав уламкові поранення живота.

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Як ставилися до поранених після теракту

Поранених у середньому та важкому станах після теракту відправляли до лікарень на окупованих територіях. "Масло" розповів, що негативного ставлення від медиків як такого не було, тільки були злобні погляди з боку охорони, яку приставили до поранених.

Після лікування постраждалих повернули назад в Оленівку. За той час в колонії змінилося керівництво – попереднього начальника після теракту понизили до заступника, а заступника зробили начальником колонії. За словами "Масла", до тих, хто повернувся з лікарень, особливого ставлення не було – до всіх полонених ставилися ніби як не до людей.

До тих, хто повернувся після поранень, якогось там особливого ставлення не було. Але зміна, яка на той момент була, це були чорти. І тому там просто ставлення до всіх було, як не до людей,

– каже "Масло".

Щодо того, чи не лишилося у бійця острахів після повернення в колонію Оленівки, що росіяни можуть влаштувати новий теракт, Кирило зауважив, що певний страх був, але він не думав, що вони знову підуть на це.