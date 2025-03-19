На Дніпропетровщині чоловік на замовлення Росії планував підірвати наряд поліції

Служба безпеки України попередила ще один підрив наряду поліції в Дніпропетровській області. поліцейські мали прибути за фейковим викликом, а завербований російськими спеслужбами чоловік мав завдання підірвати їх за допомогою вибухівки. На щастя, втілити його плани в життя не вдалося.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

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Російські спецслужби планували здійснити теракт в Дніпропетровській області

Співробітники СБУ наприкінці грудня 2024 року у Павлограді затримали чоловіка, коли він закладав вибухівку у покинутій будівлі. Після цього він повідомив поліції, що нібито помітив там мертву людину. У колаборанта був задум підірвати вибухівку, коли правоохоронці зайдуть в приміщення.

Відомо, що росіяни завербували 25-річного безробітного чоловіка з Павлоградського району. Кураторів він знайшов через телеграм-канал з пошуку "легких грошей".

Пізніше чоловік зробив вибухівку, обладнавши його двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням. Він прийшов до місця запланованого теракту та заховав вибухівку серед сміття. Для запису теракту він розмістив поблизу вибухівки відеокамеру з віддаленим доступом.

Нагороду за виконане завдання куратори мали відправити на власний криптогаманець чоловіка.

Правоохоронці затримали чоловіка, який планував здійснити теракт у Павлограді / Фото СБУ та Офісу Генерального прокурора

Російського колаборанта затримали та вручили йому підозру в замаху на вчинення теракту. Наразі чоловіка взяли під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час обшуків у нього вилучили засоби детонації, компоненти вибухівки, мобільний телефон та сім-картки.

Раніше СБУ затримала 28-річну жінку з Харкова, яка причетна до теракту на Харківщині, що стався в лютому. Тоді на місці злочину загинули 15-річний хлопець та український військовий. Жінка знайшла хлопця, який під виглядом кур'єра, приніс вибухівку до військової частини. Після цього підриву зловмисниця у співпраці з Росією готувала другий теракт.