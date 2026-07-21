Росія планувала подвійний теракт в Івано-Франківську: СБУ встигла зірвати план ворога

СБУ запобігла подвійному терористичному акту, який російські спецслужби планували здійснити у центрі Івано-Франківська. Агент Росії мав підірвати саморобну вибухівку біля житлового комплексу, а після прибуття екстрених служб – здійснити повторний удар.

Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про теракт в Івано-Франківську?

За даними СБУ, ворог планував здійснити подвійний вибух у дворі житлового комплексу в центральній частині міста. Основною метою атаки було не лише завдати шкоди цивільному населенню, а й уразити правоохоронців та представників екстрених служб, які мали прибути після першого вибуху.

Перший вибух мав статися шляхом дистанційної активації саморобного вибухового пристрою. Його планували розмістити на паркувальному майданчику біля житлового комплексу серед цивільних автомобілів.

Після першої атаки російські куратори планували завдати другого удару – у момент, коли на місце події прибули б мешканці будинку, правоохоронці, медики та рятувальники. Другу вибухівку мали підірвати дистанційно, щоб збільшити кількість постраждалих серед людей, які реагували на перший вибух.

Як встановила СБУ, підготовкою злочину займався місцевий мешканець Івано-Франківська. За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через пошук "легких заробітків" у Telegram-каналах. Після контакту з представниками Росії він отримав інструкції щодо підготовки теракту.

Листування із російськими спецслужбами / Фото СБУ

Для виконання завдання агент орендував квартиру з видом на місце, де планувалися вибухи. Це дозволяло йому спостерігати за територією та координувати дії з російськими кураторами. Крім того, він приховано встановив у дворі житлового комплексу телефон, підключений до павербанка. За допомогою цього пристрою російські спецслужби мали визначити найбільш зручне місце для майбутнього підриву.

Після отримання інструкцій від російських кураторів чоловік почав закуповувати складові для саморобних вибухових пристроїв. Росіяни наказали йому замаскувати вибухівку під побутові предмети – кухонні каструлі.

У кожну ємність планували помістити приблизно по 6 кілограмів вибухової речовини, встановити детонатори та додати металеві елементи у вигляді сотень болтів. Таке начинення мало збільшити уражаючу дію вибуху та кількість можливих жертв.

Саморобна вибухівка / Фото СБУ

Контррозвідка Служби безпеки не лише запобігла злочину, а й зібрала докази підготовки теракту. Правоохоронці встановили осіб із російських спецслужб, які координували дії агента та керували підготовкою атаки

Нагадаємо, нещодавно суд визнав винним 19-річного жителя Києва у державній зраді та спробі вчинення теракту на замовлення російських спецслужб. За даними Офісу генпрокурора, чоловіка завербували на тимчасово окупованій території Донеччини, після чого його переправили в Україну для виконання завдання.

У Києві він мав підірвати саморобний вибуховий пристрій у спальному районі столиці за допомогою дистанційного радіопульта, однак вибух не відбувся. Правоохоронці затримали агента після невдалої спроби теракту та вилучили докази його співпраці з російським куратором. Суд призначив йому покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.