У відповідь на теракт: авіація Туреччини атакувала курдських бойовиків на півночі Іраку

Туреччина вдарила по курдських бойовиках у відповідь на теракт в Анкарі. Зокрема, турецька авіація провела військову повітряну операцію на півночі Іраку.

За даними турецького міністерства, операцію провели о 21 годині 1 жовтня. Там уточнили про знищення 20 цілей.

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Що зробила Туреччина у відповідь на теракт біля МВС

Задля виживання та безпеки нашої країни та нації боротьба з тероризмом триватиме рішуче, доки не залишиться жодного терориста,

– заявили в Міністерстві національної оборони Туреччини.

За їхніми даними, орієнтовно о 21 годині 1 жовтня турецькі збройні сили уразили печери, укриття, та склади у регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку, які, як вважає відомство, контролюються терористами, пов'язаними з Робітничою партією Курдистану (PKK) та Союзом громад Курдистану (KCK).

"Загалом було знищено 20 цілей", – заявили в міністерстві.

Туреччина, коментуючи свої дії, зауважила, що:

зробила це відповідно до права на самооборону, яке передбачає стаття 5 статуту ООН, щоб припинити терористичні напади та убезпечити свій кордон;

вжила всіх заходів, щоб уникнути ураження цивільних, історичних та культурних цінностей, а також навколишнього середовища.

Теракт в Анкарі: коротко