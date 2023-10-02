У відповідь на теракт: авіація Туреччини атакувала курдських бойовиків на півночі Іраку
Туреччина вдарила по курдських бойовиках у відповідь на теракт в Анкарі. Зокрема, турецька авіація провела військову повітряну операцію на півночі Іраку.
За даними турецького міністерства, операцію провели о 21 годині 1 жовтня. Там уточнили про знищення 20 цілей.
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Що зробила Туреччина у відповідь на теракт біля МВС
Задля виживання та безпеки нашої країни та нації боротьба з тероризмом триватиме рішуче, доки не залишиться жодного терориста,
– заявили в Міністерстві національної оборони Туреччини.
За їхніми даними, орієнтовно о 21 годині 1 жовтня турецькі збройні сили уразили печери, укриття, та склади у регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку, які, як вважає відомство, контролюються терористами, пов'язаними з Робітничою партією Курдистану (PKK) та Союзом громад Курдистану (KCK).
"Загалом було знищено 20 цілей", – заявили в міністерстві.
Туреччина, коментуючи свої дії, зауважила, що:
- зробила це відповідно до права на самооборону, яке передбачає стаття 5 статуту ООН, щоб припинити терористичні напади та убезпечити свій кордон;
- вжила всіх заходів, щоб уникнути ураження цивільних, історичних та культурних цінностей, а також навколишнього середовища.
Теракт в Анкарі: коротко
- Вранці 1 жовтня біля будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини в Анкарі трапився вибух. Причиною вибуху була спроба теракту.
- Зокрема, міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що теракт влаштували двоє чоловіків. Відомо, що вони під'їхали до будівлі Головного управління безпеки МВС на комерційному автомобілі.
- Далі – один із них підірвав себе, іншого знешкодили. Справді, очевидці повідомляли про звуки пострілів. На жаль, поранень також зазнали двоє поліцейських. Їх госпіталізували з легкими пораненнями.
- Згодом Робітнича Партія Курдистану взяла відповідальність за теракт. До речі, ця партія внесена Анкарою та ЄС до списку терористичних організацій.
- Коментуючи теракт, президент Туреччини Ердоган заявив, що "лиходіям, які загрожують миру та безпеці громадян, не вдалося досягти своїх цілей і вони їх ніколи не досягнуть".