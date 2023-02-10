Теракт в Єрусалимі: водій навмисно влетів в автобусну зупинку – серед постраждалих є дитина

В Єрусалимі сталася моторошна трагедія. Там автомобіль протаранив автобусну зупинку. Внаслідок цього кілька людей постраждали, зокрема діти.

Відомо, що щонайменше дві людини загинули, ще щонайменше 5 – отримали травми різного ступеню тяжкості.

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Водія застрелили

За даними видання, серед постраждалих – дитина, яка перебуває у критичному стані. Згідно з інформацією з місця події, водій-палестинець навмисно врізався в автобусну зупинку.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху вже назвав трагедію терактом і пообіцяв арешти. Поліцейським довелося застрелити водія.

Президент Ісаак Герцог також відреагував на напад. Він заявив, що підступний терорист забрав життя маленького хлопчика і молодого чоловіка.

Разом з усім народом Ізраїлю я відчуваю біль сімей і молюся за зцілення поранених,

– сказав ізраїльський лідер.

Мер Єрусалиму Моше Ліон подякував силам безпеки за їхню роботу в розслідуванні інциденту, додавши, що серце болить перед обличчям важкої картини. Терорист забирає життя невинних дітей і дорослих тільки тому, що вони євреї.

Попередні терористичні атаки в Ізраїлі

Зазначимо, що це вже третій напад в Ізраїлі за останні 2 тижні.