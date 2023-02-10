Теракт в Єрусалимі: водій навмисно влетів в автобусну зупинку – серед постраждалих є дитина
Джерело:The Jerusalem Post
В Єрусалимі сталася моторошна трагедія. Там автомобіль протаранив автобусну зупинку. Внаслідок цього кілька людей постраждали, зокрема діти.
Відомо, що щонайменше дві людини загинули, ще щонайменше 5 – отримали травми різного ступеню тяжкості.
Дивіться також Моторошна ДТП біля "Охматдиту": у Києві джип влетів у швидку, що везла немовля
Водія застрелили
За даними видання, серед постраждалих – дитина, яка перебуває у критичному стані. Згідно з інформацією з місця події, водій-палестинець навмисно врізався в автобусну зупинку.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху вже назвав трагедію терактом і пообіцяв арешти. Поліцейським довелося застрелити водія.
Президент Ісаак Герцог також відреагував на напад. Він заявив, що підступний терорист забрав життя маленького хлопчика і молодого чоловіка.
Разом з усім народом Ізраїлю я відчуваю біль сімей і молюся за зцілення поранених,
– сказав ізраїльський лідер.
Мер Єрусалиму Моше Ліон подякував силам безпеки за їхню роботу в розслідуванні інциденту, додавши, що серце болить перед обличчям важкої картини. Терорист забирає життя невинних дітей і дорослих тільки тому, що вони євреї.
Попередні терористичні атаки в Ізраїлі
Зазначимо, що це вже третій напад в Ізраїлі за останні 2 тижні.
- 27 січня 21-річний палестинець, озброєний пістолетом, відкрив вогонь по людях у синагоги в єрусалимському кварталі Неві Яаков. Внаслідок того нападу загинули 8 людей, ще приблизно 10 отримали поранення.
- Наступного дня сталася ще одна атака – тринадцятирічний палестинець відкрив вогонь у районі Сільван у східній частині Єрусалиму, тяжко поранивши двох людей.