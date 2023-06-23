Росія – це незграбна й потворна держава, – Давидюк відреагував на ядерні погрози Путіна

Звільнення території від російських загарбників триває. Паралельно з цим продовжуються погрози з боку Росії щодо можливого теракту на Запорізькій АЕС. Втім це не впливає на український контрнаступ.

Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Росія точно поплатиться за всі погрози, треба час. Тому нам не треба зупинятися на половині шляху.

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Росія це незграбна, потворна держава, яка не має права на існування. Ядерна загроза, ядерний шантаж триватиме, але в будь-якому випадку ми свою роботу робимо, рухаємося вперед. На превеликий жаль, все може статися. Живемо в такий страшний історичний час,

– зазначив Давидюк.

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Єдиний порятунок – наші захисники і захисниці

Як зазначив Давидюк, до саміту НАТО ядерні погрози з боку Росії ставатимуть жорсткішими, а після завершення – стихатимуть.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня. Увага буде прикута до відносин України з військовим альянсом.

Захід досі жорстко не відреагував на підрив Каховської ГЕС, а наразі не реагує на погрози Кремля – підірвати найбільшу атомну електростанцію в Європі.

Це все лежить на наших плечах. Нам треба бути на сторожі того, що єдиним порятунком для України можуть бути виключно наші війська, політичні та демократичні кроки, які є надзвичайно важливими. З цим нам певний час доведеться жити, поки ми не демонтуємо кремлівський режим,

– сказав Давидюк.

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