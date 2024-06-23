Підпал синагог і вбивство поліцейських: де розташовані криваві Махачкала і Дербент

Надвечір у російському Дагестані сталася масова стрілянина. Група невідомих здійснили напади на святині у Махачкалі і Дербенті, а також розстріляли поліцейських.

Дагестан – це суб'єкт Російської Федерації, що входить до складу Північно-Кавказького федерального округу. Це найбільш багатонаціональна республіка країни – агресорки. Переважну частину населення складають мусульмани.

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Повстання у Дагестані

Регіон, який вибухнув терактами, розташований в північно-східній частині Кавказу, вздовж західного узбережжя Каспійського моря. Він межує з Азербайджаном на півдні, з Грузією на південному заході, також з Чеченською Республікою на заході, із Ставропольським краєм на північному заході, і з Республікою Калмикія на півночі.

Махачкала – столиця Дагестану із населенням у понад 700 тисяч людей. Відстань від Москви до цього міста становить 1 745,3 кілометрів.

Де розташована Махачкала: дивіться на карті

Дербент – найпівденніше місто Росії, розташоване на відстані 125 кілометрів від Махачкали.

Де розташований Дербент: дивіться на карті

Теракт у Дагестані: що відомо