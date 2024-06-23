Підпал синагог і вбивство поліцейських: де розташовані криваві Махачкала і Дербент
Надвечір у російському Дагестані сталася масова стрілянина. Група невідомих здійснили напади на святині у Махачкалі і Дербенті, а також розстріляли поліцейських.
Дагестан – це суб'єкт Російської Федерації, що входить до складу Північно-Кавказького федерального округу. Це найбільш багатонаціональна республіка країни – агресорки. Переважну частину населення складають мусульмани.
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Повстання у Дагестані
Регіон, який вибухнув терактами, розташований в північно-східній частині Кавказу, вздовж західного узбережжя Каспійського моря. Він межує з Азербайджаном на півдні, з Грузією на південному заході, також з Чеченською Республікою на заході, із Ставропольським краєм на північному заході, і з Республікою Калмикія на півночі.
Махачкала – столиця Дагестану із населенням у понад 700 тисяч людей. Відстань від Москви до цього міста становить 1 745,3 кілометрів.
Де розташована Махачкала: дивіться на карті
Дербент – найпівденніше місто Росії, розташоване на відстані 125 кілометрів від Махачкали.
Де розташований Дербент: дивіться на карті
Теракт у Дагестані: що відомо
- Перші повідомлення про стрілянину у Дагестані з'явилися після 18:00.
- У Дербенті невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву.
- Незабаром з'явилася інформація про стрілянину в Махачкалі, під вогнем опинився пост ДПС, на вулицях міста почалася перестрілка.
- Режим контртерористичної операції введений у Дагестані, йдуть заходи щодо пошуку та нейтралізації нападників.
- Кількість загиблих внаслідок терористичних атак у Дагестані досягла 10 (з них вісім – правоохоронці), 25 осіб постраждали. Серед загиблих – начальник відділу поліції Дагестанських Вогнів.
- Серед цивільних у Дербенті було вбито священика, в Махачкалі – охоронця церкви. Крім того, у Дербенті загинув охоронець синагоги.
- Четверо бойовиків ліквідовано в Махачкалі.
- Главу Сергокалинського району Дагестану Омарова, чиї сини могли бути причетні до терористичної атаки, затримали.