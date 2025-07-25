За матеріалами СБУ агент ФСБ отримав 15 років тюрми за підготовку терактів проти ТЦК

На Хмельниччині до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засуджено агента ФСБ, який планував теракти поблизу підрозділів ТЦК та Національної гвардії. Вирок винесено на підставі матеріалів Служби безпеки України.

Засуджений вже має судимості за крадіжки та збут наркотиків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про затриманого агента ФСБ на Хмельниччині?

З’ясовано, що зловмисником виявився 32-річний житель регіону з кримінальним минулим – раніше судимий за крадіжки та розповсюдження наркотиків. Прагнучи "легких грошей", чоловік погодився на співпрацю з представником "відділу управління ФСБ по Республіці Крим", який і завербував його.

Згідно з вказівками куратора, агент мав виготовити кілька саморобних вибухових пристроїв для вчинення терактів біля адмінбудівлі ТЦК та підрозділу Нацгвардії у Хмельницькому. У лютому співробітники СБУ затримали чоловіка на місці, коли той здійснював розвідку біля потенційних цілей.

Перед тим, як доручити виконання основного завдання, російський спецслужбіст перевіряв агента – той збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони в обласному центрі, фіксував їх на камеру телефона та передавав матеріали через месенджери.

Під час обшуку було вилучено смартфон, який використовувався для шпигунства і зв’язку з ФСБ. Суд визнав обвинуваченого винним за статтею ККУ – державна зрада в умовах воєнного стану.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.