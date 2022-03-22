Терехов доручив допомогти родині вивезти із Салтівки 96-річного Бориса Романченка
22 березня 2022 , 08:17Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Харків"
Мер Харкова Ігор Терехов доручив допомогти родині вивезти з Північної Салтівки та поховати 96-річного Бориса Романченка.
Оплатить все міська рада. Перед тим про допомогу просила онука Романченка.
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Історія загибелі Бориса Романченка
Пенсіонер загинув у власному помешканні. У його багатоповерхівку влучив снаряд росіян.
Примітно, що Борис Романченко пережив кілька концтаборів нацистської Німеччини та Голодомор, але загинув від бомбардування рашистів.