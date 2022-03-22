Терехов доручив допомогти родині вивезти із Салтівки 96-річного Бориса Романченка

Мер Харкова Ігор Терехов доручив допомогти родині вивезти з Північної Салтівки та поховати 96-річного Бориса Романченка.

Оплатить все міська рада. Перед тим про допомогу просила онука Романченка.

До теми Все очевидніше, яка їхня "денацифікація", – Зеленський про вбивство в'язня концтаборів у Харкові

Історія загибелі Бориса Романченка

Пенсіонер загинув у власному помешканні. У його багатоповерхівку влучив снаряд росіян.

Примітно, що Борис Романченко пережив кілька концтаборів нацистської Німеччини та Голодомор, але загинув від бомбардування рашистів.

Читайте також – Яка ситуація була на Харківщині 21 березня: