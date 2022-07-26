Терехов підтвердив вибухи в Харкові: прилетіло в цивільний об'єкт
26 липня 2022 , 05:26Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ігоря Терехова
Мер Харкова підтвердив, що росіяни підранок 26 липня обстріляли місто. Ігор Терехов зазначив, що є "приліт" у цивільні об'єкти.
Станом на 05:20 жодної інформації про жертв і постраждалих не було. А днем раніше російські війська жорстко обстріляли ракетами Чугуїв на Харківщині.
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За словами мера. завдали удару по одній з частин Харкова, яка близько до центру міста.
Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку,
– написав Ігор Терехов.
Він також висловив сподівання, що постраждалих або загиблих внаслідок удару не буде. На місці події вже працюють екстрені служби.