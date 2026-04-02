Україна бореться не за продовження війни, а за її припинення на справедливих умовах, – Терехов

Понад 4 роки повномасштабної війни стали важким випробуванням для держави та суспільства. Попри це, Україна не прагне безкінечного протистояння, а націлена на справедливий мир, що базується на міжнародному праві, гарантіях безпеки та реальних механізмах, які унеможливлять повторення війни у майбутньому.

Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов у своїй авторській колонці, опублікованій у британському виданні The Telegraph.

Читайте також На тлі різкої заяви Рубіо: аналітик відповів, чи стане політика США щодо України ще жорсткішою

Україна бореться не за продовження війни. Вона бореться за її припинення – на умовах, які зменшать імовірність майбутніх конфліктів,

– наголосив Терехов.

Як забезпечити Україні справедливий мир?

Одним зі способів забезпечити мир є вступ України до військових альянсів. Крім цього, за словами голови АПМГ, найкращою гарантією безпеки буде також фізична присутність американського бізнесу та інвестицій. Коли в Україні запрацюють американські заводи і технологічні хаби, тоді захист активів стане економічним інтересом США. І це може бути найефективнішим рішенням.

Капітал та активи США в Україні можуть стати найефективнішою "системою протиповітряної оборони", захищаючи наше небо від майбутньої агресії,

– заявив Ігор Терехов.

Серед ключових переваг для інвесторів він назвав унікальний людський потенціал України, розвинену промислову базу та шанс сформувати нову економічну модель відповідно до сучасних стандартів. При цьому очільник АПМГ наголосив, що підтримка з боку західних партнерів – це не про благодійність, а про взаємовигідну співпрацю. Адже відбудова країни, бюджет якої вже перевищує 800 мільярдів доларів, відкриває одну з найбільших інвестиційних можливостей у Європі за останні десятиліття.

"Ми не шукаємо благодійності, ми прагнемо справжнього партнерства. Сильна американська присутність допоможе гарантувати справедливий і тривалий мир для України, забезпечуючи при цьому бізнесу США стратегічну економічну перевагу на десятиліття вперед", – підсумував Ігор Терехов.

Останні заяви про гарантії безпеки для України після закінчення війни