Терехова теж намагалися підкупити за "здачу Харкова"

У національному ефірі вранці 8 березня харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що теж отримував від ворога пропозицію здатися.

Телеграм-канал "Суспільне Харків" повідомив, що заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха отримав повідомлення від окупантів з телефонного номера, який належить оператору Київстар.

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Було оприлюднено скріншот повідомлення, ймовірно, військових РФ з проханням не доводити до гуманітарної катастрофи та не дозволяти націоналістам прикриватись ним.

Я отримав те ж саме повідомлення, як і чиновники з обласної адміністрації. Я не реагую на це. Про що ми можемо говорити?

– прокоментував Терехов.

Скріншот з повідомленням, яке отримав напередодні заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха:

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