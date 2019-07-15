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      Тереза Мей станцювала під Abba в останні дні на посаді прем’єра: кумедне відео

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      Тереза Мей станцювала під пісні гурту Abba
      Тереза Мей станцювала під пісні гурту Abba / Getty Images

      Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей в один зі своїх останніх вихідних на посаді вирішила добряче розважитись. Політик станцювала під хіти гурту Abba – Dancing Queen та Mamma Mia на фестивалі "Хенлі", чим добряче повеселила мережу.

      Відео з кумедними та навіть дивакуватими танцями Мей потрапило і мережу. На кадрах також зафіксований чоловік прем’єра Британії.

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      Дивіться відео з танцем Терези Мей:

      Дивіться відео з кумедними танцями Терези Мей:

      Це вже не перші публічні танці Мей. Так, у 2018 році вона станцювала зі школярами в Південній Африці. А згодом вийшла на сцену на конференції Консервативної партії під пісню Dancing Queen та зробила кумедний рух рукою, з якого чимало глузували у мережі.

      Тереза Мей склала свої повноваження прем’єра Британії 7 липня через те, що не могла реалізувати Brexit. Проте політик очолюватиме уряд, допоки однопартійці не оберуть її наступника.

      Читайте також: Тереза Мей пішла у відставку: чи означає це скасування Brexit?​

      Мей заявила, що зробила все, аби укласти угоду з Євросоюзом щодо виходу Британії з його складу – від спроб отримати вигідні для країни умови виходу з ЄС до захисту безпеки королівства та єдності. Проте настав час визнати свою поразку.

      При цьому прем’єр зізналась, що під час проживання на Даунінг-стріт рідко почувалася вдома і не сумуватиме за роботою.

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      Теги: Новини політики Великобританія Тереза Мей Курйозні новини
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