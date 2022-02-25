Територіальна оборона Києва отримала NLAW. Тепер кожен батальйон Києва матиме переносні протитанкові керовані ракети малої дальності.

Відповідний допис оприлюднили у телеграмі Верховної Ради України. Це трапилось ввечері 25 лютого.

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Батальйони тероборони в Києві отримали NLAW

Батальйони територіальної оборони Києва отримали NLAW,

– повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

До речі, буквально о 17:22 годині в Міноборони заявили, що українські військові тримають оборону Києва.

Заступниця міністра Ганна Маляр заявила, що Київ вистоїть перед окупантом. Наразі вся влада України перебуває у столиці.

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