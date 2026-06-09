Жодних поступок: Зеленський заявив Абрамовичу, що Україна не відмовиться від Донбасу

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями неформального спілкування з російським олігархом Романом Абрамовичем. Він пояснив, які меседжі Київ передавав у цих контактах.

Детальніше глава держави розповів в інтерв'ю для The Guardian.

Дивіться також "Грає в ігри": Зеленський заявив, що Путін бреше Трампу

Про що Зеленський говорив з Абрамовичем?

Зеленський розповів про свою розмову з російським бізнесменом Романом Абрамовичем та підтвердив, що Україна не погодиться на відмову від Донбасу. За словами глави держави, під час неформального спілкування він чітко окреслив позицію Києва, наголосивши, що вимоги Москви щодо передачі українських територій є неприйнятними.

Зеленський підкреслив, що Україна не розглядає жодних варіантів поступок у питанні Донбасу.

Зазначимо, що український президент підтвердив, що Роман Абрамович відвідував Київ та передавав певні повідомлення, зокрема пропозиції щодо комунікації з російським керівництвом. За словами президента, ці контакти залишалися непублічними, однак українська сторона послідовно наголошувала на незмінності своєї позиції щодо територіальної цілісності.

Зеленський також зазначив, що навколо Володимира Путіна існують різні групи впливу, частина з яких, на його думку, зацікавлена у продовженні війни, тоді як інша – у її завершенні. Він також припустив, що представники російського бізнесу усвідомлюють складний стан економіки Росії, яка, за його оцінкою, наближається до критичного рівня.

Територіальне питання у мирних переговорах

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення мирної угоди Україна може опинитися перед складними рішеннями щодо територіальних питань, а також припустив можливість референдуму з цього приводу і зазначив, що швидке членство України в ЄС є малоймовірним, хоча в перспективі війна може цьому не завадити.

Проте, президент Володимир Зеленський відкинув будь-які сценарії територіальних поступок, наголосивши, що Україна захищає не лише власну незалежність, а й безпеку всієї Європи від подальшої російської агресії. У Кремлі ж заявили, що "територіальні розбіжності" між сторонами нібито мінімальні та можуть бути вирішені вже зараз, фактично поклавши відповідальність за продовження війни на Україну.