"Територія пекла": російські війська бомбардують Суми
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що зараз йде бомбардування передмістя Сум. За його словами, вся область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська.
А в Охтирці на Сумщині, яку обстрілювали раніше, немає опалення й електроенергії.
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"Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії", – додав Дмитро Живицький.
Голова Сумської ОДА розповів, що бомбардування міста почалось близько 18:00. Бомблять такі міста Сумщини:
- Недригайлів,
- Боромлю,
- Бездрик,
- Лебедин.
За його словами, там просто знищують цивільне населення.
Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини. Просто незрозуміло, чому,
– написав Дмитро Живицький.
Додамо, що у російському селі Поповка, яке межує з Сумською областю, ворог розгорнув "Гради". Ймовірно, росіяни задля провокації будуть обстрілювати самих себе. Деталі – читайте у статті.
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