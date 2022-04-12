Територія України після нападу Росії є чи не найбільш замінованою у світі, – Зеленський

Фахівці продовжують проводити безпекові роботи після відходу окупантів з Півночі України. Вороги залишили після себе багато небезпек, зокрема снарядів, мін та "розтяжок".

Загарбники мінували майно мирних жителів, автівки, двері до будинків тощо. Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Президент зазначив, що завершується 47 день російсько-української війни. Ганебне вторгнення окупантів поступово викреслює країну терористку з міжнародних відносин та робить її дедалі токсичнішою. За словами Зеленського, це тепер лише питання часу – коли російська армія своїми ж діями та воєнними злочинами примусить світ відмовитися від будь-яких зв'язків з Росією.

У північних районах нашої країни, звідки вигнали окупантів, тривають безпекові роботи. Передусім це розмінування. Російські війська залишили по собі десятки, якщо не сотні тисяч небезпечних предметів. Це й снаряди, які не вибухнули, міни, "розтяжки",

– зауважив глава держави.

Він додав, що кожного дня знешкоджують не менше декількох тисяч таких предметів. Російські окупанти залишали міни всюди – в будинках, які захоплювали, на вулицях, у полях.

"Вони мінували майно людей, мінували машини, двері. Свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним. Через дії російської армії наша територія на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І я вважаю, що це також має розглядатися як воєнний злочин російських військ", – зазначив Зеленський.

Президент підсумував, що загарбники свідомо зробили все, щоб убити чи покалічити якомога більше людей навіть під час свого відступу. Він переконаний, що без відповідних наказів російські "військові" цим би не займалися.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: