Території 3 міст України можуть збільшити: Раді рекомендують схвалити постанови

7 червня 2021 , 14:25
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Джерело:

ВРУ

Верховній Раді України пропонують збільшити території 3 міст України. Відповідну рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування.

Мовиться про міста Миргород на Полтавщині, Іллінці на Вінниччині та Соснівку, що у Львівській області. На початку травня 2021 року в Кабміні погодили збільшити ці території.

Що було раніше Кабмін вирішив збільшити територію трьох міст України

План зі збільшення міст

  • Територію Миргород Полтавської області хочуть збільшити на 1398,91 гектара земель. Загальна площа має складати 4265,05 гектара;
  • міста Іллінців, що на Вінниччині – на 2326 гектарів земель. Загальна площа – 3106 гектарів;
  • межі міста Соснівка Львівської області планують збільшити на 102,5924 гектара. Загалом місто матиме 300,5924 гектара земель.

У Раді перед цим заслухали інформацію підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування та з'ясували позицію членів комітету. 

Комітет ухвалив висновки рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкти постанов у цілому,
– мовиться у повідомленні.

Що передувало

  • Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов раніше повідомляв, що нове районування України у межах реформи децентралізації можуть переглянути у 2021 році.
  • Влітку 2020 року Рада схвалила в цілому постанову Кабміну про нове районування. Очікується, що чинні 490 районів ліквідують. Замість них має утворитись 136 районів.
  • Рішення оскаржують у Конституційному суді.
Автор: Аліна Оліховська