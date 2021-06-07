Території 3 міст України можуть збільшити: Раді рекомендують схвалити постанови

Верховній Раді України пропонують збільшити території 3 міст України. Відповідну рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування.

Мовиться про міста Миргород на Полтавщині, Іллінці на Вінниччині та Соснівку, що у Львівській області. На початку травня 2021 року в Кабміні погодили збільшити ці території.

​Що було раніше Кабмін вирішив збільшити територію трьох міст України

План зі збільшення міст

Територію Миргород Полтавської області хочуть збільшити на 1398,91 гектара земель. Загальна площа має складати 4265,05 гектара;

міста Іллінців, що на Вінниччині – на 2326 гектарів земель. Загальна площа – 3106 гектарів;

межі міста Соснівка Львівської області планують збільшити на 102,5924 гектара. Загалом місто матиме 300,5924 гектара земель.

У Раді перед цим заслухали інформацію підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування та з'ясували позицію членів комітету.

Комітет ухвалив висновки рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкти постанов у цілому,

– мовиться у повідомленні.

Що передувало