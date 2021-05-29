Братська могила з сотнями дітей: моторошну знахідку виявили у Канаді

На території колишньої школи-інтернату у південній частині Британської Колумбії, що в Канаді, виявили братську могилу. Там знайшли останки 215 дітей.

Похмуре відкриття поблизу міста Камлупс зробили представники групи корінних народів Tk'emlups te Secwépemc. Місце досліджували, використовуючи георадар.

Читайте також Через 50 років після вбивства: у США підозрюваний помер у день, коли дозволили його арешт

Деякі останки належать дітям у віці 3 років, але причини та час їхньої смерті наразі невідомі. " У нас зараз є більше питань, ніж відповідей", – пояснив представник групи.



Дерев'яними кілками могли позначати місця поховань / Фото Canadian Press

Корінні народи протягом тривалого часу здогадувалися, що існують такі масові поховання учнів шкіл-інтернатів. Вони намагалися довести це десятиліття.

Що відомо про інтернат у Камлупс

Індійську школу-інтернат у Камлупс заснували у 1890 році під керівництвом Римсько-католицької церкви. Установу закрили у 1978 році.

Вона була частиною системи шкіл-інтернатів Канади, створених для насильницької асиміляції дітей з корінних народів. Їм, зокрема, забороняли говорити рідною мовою.

У цих установах лютували фізичне, емоційне і сексуальне насильство, так само як і примусова праця,

– мовиться у матеріалі Guardian.

Такі школи відвідували щонайменше 150 тисяч дітей. Згодом Комісія по встановленню істини й примирення описала це як "культуру геноциду" проти корінного населення Канади.

Жахливі умови для школярів

Інтернат не отримував достатнього фінансування від уряду. Джордж Мануель, який навчався там у 1920-х роках, зазначив: "Від кожного індіанського студента пахло голодом".

У тих же документах згадується й про те, що студенти страждали від спалахів кору, туберкульозу, грипу та інших інфекційних захворювань, чимало через це померли.

У повідомленні від 1935 року мовиться про епідемію кору. Мовляв, гуртожитки, у яких є 285 спальних місць, переповнені. Тому ізолювати пацієнтів та контактних осіб неможливо.