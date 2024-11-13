У Молдові знайшли вже третій за останні дні дрон: що відомо

Правоохоронці повідомили про падіння ще одного дрона на території Молдови. Відомо, що це вже третій такий випадок упродовж трьох останніх днів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Генерального інспекторату поліції Молдови. Зазначається, що зараз на місці події працюють усі необхідні спецслужби.

Читайте також "Пародії" впали у Молдові: з чого складаються фальш-дрони, які масово застосовує Росія в атаках

У Молдові знову впав безпілотник

Безпілотник виявили на околиці села Кошерниця, що в Кріуленському районі в центральній Молдові.

Інформацію негайно передали до компетентних органів, а в районі падіння дрона доступ громадян обмежили,

– йдеться в повідомленні правоохоронців.

Комплексно обстежити безпілотник мають фахівці відділу технічної вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Варто зазначити, що 12 листопада Молдова також висловила протест Росії через втручання у вибори та російські дрони. Йдеться про порушення повітряного простору країни 10 листопада.

Два російські безпілотники помітили на території Молдови. Компетентні установи нашої країни мають у своєму розпорядженні інформацію, що ці дрони справді запустили з Росії,

– заявили в МЗС країни.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Росії. Тієї ночі агресор атакував 145 ударними безпілотниками – така кількість дронів стала рекордною.