У Молдові знайшли вже третій за останні дні дрон: що відомо
Правоохоронці повідомили про падіння ще одного дрона на території Молдови. Відомо, що це вже третій такий випадок упродовж трьох останніх днів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Генерального інспекторату поліції Молдови. Зазначається, що зараз на місці події працюють усі необхідні спецслужби.
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У Молдові знову впав безпілотник
Безпілотник виявили на околиці села Кошерниця, що в Кріуленському районі в центральній Молдові.
Інформацію негайно передали до компетентних органів, а в районі падіння дрона доступ громадян обмежили,
– йдеться в повідомленні правоохоронців.
Комплексно обстежити безпілотник мають фахівці відділу технічної вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Варто зазначити, що 12 листопада Молдова також висловила протест Росії через втручання у вибори та російські дрони. Йдеться про порушення повітряного простору країни 10 листопада.
Два російські безпілотники помітили на території Молдови. Компетентні установи нашої країни мають у своєму розпорядженні інформацію, що ці дрони справді запустили з Росії,
– заявили в МЗС країни.
Нагадаємо, в ніч на 10 листопада 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Росії. Тієї ночі агресор атакував 145 ударними безпілотниками – така кількість дронів стала рекордною.