З території Росії Сумську область обстрілювали з "Градів", Чернігівську – з мінометів
Джерело:Держприкордонслужба
Прикордонники та військові вийшли на кордони Кивїщини, Сумщини та Чернігівщини. Проте окупаційні війська не залишають ці регіони у спокої: вони обстріляли останні дві області з території Росії.
З території Росії Сумську область обстріляли з "Градів", Чернігівську – з мінометів. Це зафіксували наряди прикордонників, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
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Ворог вів мінометний вогонь по Чернігівщині
Ворог в один з днів тричі вів мінометний вогонь по території Чернігівської області навпроти державного кордону. Снаряди влучали поряд з населеним пунктом Синьківка, над місцевістю постійно кружляв ворожий безпілотник,
– розповів Демченко.
Також в напрямку Синьківки прикордонники впіймали групу озброєних осіб, які хотіли потрапити на українську територію. По невідомих співробітники ДПСУ відкрили вогонь і непрохані гості відійшли.
На Чернігівщині знаходять багато схронів зі зброєю
На Чернігівщині спеціальні розвідувально-пошукові групи знаходять чимало схронів, де окупанти залишили зброю та боєприпаси. Класичної охорони кордону з боку ДПСУ немає, адже є загроза обстрілів та мінування місцевості.Зверніть увагу! Тим часом на російській території ворог облаштовує позиції та спостережні пости. Також росіяни переміщають військову техніку.
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