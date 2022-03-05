На території військового містечка на Одещині зруйнована будівля: вгатили ракети
Джерело:телеграм Василя Гуляєва
На території військового містечка на Одещині орки зруйнували будівлю. Попередньо відомо, що туди прилетіло 2 ракети окупантів.
Відповідну інформацію розповів мер Чорноморська Василь Гуляєв вранці 5 березня. Він повідомив, що вночі дві ракети окупанта вгатили у селищі Великодолинське на Одещині.
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Окупанти вгатили ракетами на Одещині
На жаль, у сусідню громаду в селище Великодолинське прилетіло, за попередніми даними, дві ракети. Порушили адмінбудівлю на території воєнного містечка,
– розповів Гуляєв.
На щастя, влада повідомила, що люди не постраждали та не загинули. Звісно ж ракети пошкодили будівлі.
Окупанти обстріляли Одещину / Фото Думская
Орки вгатили 2 ракетами в будівлі / Фото Думская
Орки ракетами влучили у селище / Фото Думская
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