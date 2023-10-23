Спалахнули дах і вантажівка: у ДСНС розповіли про наслідки удару по "Новій пошті" під Харковом

Ввечері 21 жовтня російські військові здійснили черговий терористичний акт. Ворог атакував ракетою С-300 термінал "Нової пошти" під Харковом.

За наявними даними, внаслідок атаки загинули 6 співробітників компанії, а ще 17 зазнали поранень. В ефірі телемарафону речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко детальніше розповів про наслідки, передає 24 Канал.

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Було кілька осередків пожежі

За його словами, до місця події відразу відправили підрозділи ДСНС. Першими прибули рятувальники з сусідніх населених пунктів. Також прибули рятувальники з Харкова. Загалом на місці влучання російської ракети працювали 9 одиниць техніки та 50 рятувальників.

Прибувши на місце, було декілька осередків пожежі. Це горіли посилки внизу будівлі, дах, а також одна із вантажівок. Значно була пошкоджена будівля, пробитий був дах,

– зазначив Василенко.

Він додав, що дещо поруйнованими були конструкції. Значних пошкоджень зазнали 7 вантажівок і 2 напівпричепи.

За словами речника, рятувальники, медики та інші співробітники "Нової пошти" допомагали евакуювати з будівлі постраждалих. За його словами, відразу було зрозуміло, що у споруді є багато постраждалих і загиблих.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко актуалізував дані щодо жертв і постраждалих. За його словами, ворог забрав життя у 6 людей, а ще 17 зазнали поранень.

Що стосується загиблих, то проводилася ДНК-експертиза, адже деяких із них візуально неможливо було упізнати. Це пов'язано з тим, що вони перебували в епіцентрі влучання російської ракети.

Дмитро Чубенко зазначив, що удар був ракетою С-300 з території Бєлгородської області. За його словами, харків’яни чули два вибухи. Одна ракета влетіла у термінал, іншу ракету правоохоронці шукали. Є припущення, що вона влучила десь неподалік у полі.

Уже відкрите кримінальне провадження за фактом порушення правил і звичаїв ведення війни. Речник Харківської обласної прокуратури зауважив, що наразі відсутня можливість притягнути до відповідальності російських злочинців. Водночас він наголосив на тому, що на них неодмінно очікує трибунал.