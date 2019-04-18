Термінове засідання РНБО через скасування націоналізації "Приватбанку": основні тези

Президент України Петро Порошенко я скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України через рішення суду щодо скасування націоналізації "Приватбанку".

Рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо "Приватбанку" – спроба скасувати всі нормативні рішення уряду та РНБО про націоналізацію, які прийняли у 2016 році, наголосив Порошенко.

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24 канал писав, що суд прийняв відповідне рішення 18 квітня за позовом його колишнього співвласника Ігоря Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства. Усе тому, що відповідачі не довели в суді, що банк був неплатоспроможний на момент його націоналізації.

Чинний гарант наголосив, що такий крорк суду руйнує фінансову банківську систему держави. Окрім того, тривожним він вважає реакцію міжнародних партнерів на рішення суду.

Зазначимо, представництва США і Євросоюзу в Україні висловили підтримку уряду України та НБУ у питанні націоналізації "Приватбанку" і наголосили, що уважно стежитимуть за розвитком подій. Європейські та американські дипломати вважають національзацію банку у 2016 році єдиним ефективним методом захисту вкладників банку, українського народу та бізнесу, а також стабільності фінансової системи.

Сьогодні нашими скоординованими діями ми маємо прибрати будь-які ризики, захистити інтереси людей, захистити позицію щодо стабільньності національної одиниці та не допустити паніку на ринку,

– додав Порошенко.

Окрім того, глава держави зазначив, що вважає небезпечною "зв'язку Коломойський-Зеленський" напереродні другого туру президентських виборів, що відбудуться 21 квітня. При цьому Порошенко заявив, що не допустить пограбування країни "олігархами з-закордону".

"Рішення суду – абсолютно безглузде"

Голова Національного Банку України Яків Смолій рішення щодо скасування націоналізації "Приватбанку" назвав "несподіваним та безглуздим". Смолій нагадав, що прийняті у 2016 році рішення щодо націоналізації були єдиними правильними для того, аби зберегти стабільність на фінансовому ринку та не допустити соціального зриву.

Сьогодні націоналізований "Приватбанк" працює прибутково.Ми маємо результати за 2018 рік та перший квартал 2019 року. Незалежна наглядова рада та менеджмент, який був найнятий, забезпечують роботу банку згідно зі всіма нормами НБУ,

– пояснив він.

Очільник НБу зазначає, що повернення банку до попередніх власників – неможливе, його закон не передбачає. Однак у разі скасування націоналізації Фонду гарантування вкладів доведеться виплатити вкладникам близько 100 мільярдів гривень. Ці кошти будуть емісійними та можуть суттєво вплинути на інфляцію та курс.

Смолій зазначив, що НБУ звертатиметься до Міністерства юстицій, Вищої ради правосуддя та подаватиме апеляцію у цій справі після того, Окружний адміністративний суд Києва опублікує своє рішення повністю.

Виконувачка обов'язків міністра фінансів Оксана Макарова наголосила, що відомство також не погоджується із рішенням суду.

"Не говоримо про те, що це рішення буде важко виконати. Його виконання у тому числі повинно передбачати повернення понад 150 мільярдів коштів у державний бюджет, які були витрачені на капіталізацію банку", – додала вона.

"Суд – нереформований"

Міністр юстиції України Павло Петренко наголосив, що відомство очікує мотивувальну частину рішення, аби надати юридичну оцінку та подати апеляцію. Петренко також наголосив, що суд, який виносив це рішення, "не є реформований".

Таких неоднозначних рішень цей суд виносив багато. Нагадаю, наприклад, рішення які стосувались втручання у роботу Кабміну щодо відсторонення виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та рішення щодо блокування конкурсів, які оголошував Кабмін,

– додав міністр.

Водночас Петренко закликав присутніх на засіданні РНБО ініціювати звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, аби пришвидшити процес кваліфікаційного оцінювання суддів на першій інстанції (таким є Окружний суд міста Києва, який прийняв рішення щодо "Приватбанку").

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.



На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

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