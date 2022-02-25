Терміново: в Інституті серця в Києві потрібні до 120 донорів крові для прикордонників

Київський Інститут серця терміново закликає містян стати донорами крові. Необхідно до 150 людей.

Кров потрібна для постраждалих внаслідок російської агресії прикордонників. Нині Інститут готовий прийняти до 120 донорів.

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Куди прибути

Варто прийти до Інституту серця у Києві за адресою вулиця Братиславська 5а, а саме у відділення переливання крові. Там сказати, що здаєте кров для шпиталю прикордонників.

Готові сьогодні прийняти до 120 осіб,

– написала волонтерка Тетяна Руденька.



Кому не можна здавати кров / інфографіка 24 каналу

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