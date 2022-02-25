Терміново: в Інституті серця в Києві потрібні до 120 донорів крові для прикордонників
Джерело:Тетяна Руденька
Київський Інститут серця терміново закликає містян стати донорами крові. Необхідно до 150 людей.
Кров потрібна для постраждалих внаслідок російської агресії прикордонників. Нині Інститут готовий прийняти до 120 донорів.
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Куди прибути
Варто прийти до Інституту серця у Києві за адресою вулиця Братиславська 5а, а саме у відділення переливання крові. Там сказати, що здаєте кров для шпиталю прикордонників.
Готові сьогодні прийняти до 120 осіб,
– написала волонтерка Тетяна Руденька.
Кому не можна здавати кров / інфографіка 24 каналу
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