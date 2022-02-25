Серед них 8 військових та 2 дітей. Про це 25 лютого повідомила заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

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Що відомо про стан потерпілих

Минулої доби лише до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги надійшло 47 людей, 8 з них – військові, решта – цивільні.

Серед пацієнтів є дві дитини – дівчинка з Куп'янська та хлопчик із Чугуєва. Вони обоє перебувають у важкому стані.

Крім того, 4 людини надійшли до міської клінічної багатопрофільної лікарні №17. Серед них – двоє військових (один був переведений до шпиталю) та один поліцейський (йому надали амбулаторну допомогу).

Яка ситуація в лікарнях Харкова:

Станом на ранок 25 лютого у міських медустановах всього перебуває 2 360 людей.

Наразі всі лікарні міста працюють у посиленому режимі. Медустанови повністю забезпечені необхідними медикаментами та киснем.

З 8:00 до 16:00 здійснюється прийом черговими бригадами у міських поліклініках.

Крім того, лікарі надають медичну допомогу на станціях метрополітену.

А ось стоматологи надають лише ургентну допомогу без планових прийомів.

Заступниця міського голови додала, дитяче харчування розвозиться за планом. Також організують постачання їжі на станції метрополітену, де перебуває багато дітей.