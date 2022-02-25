Среди них 8 военных и 2 детей. Об этом 25 февраля сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

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Что известно о состоянии пострадавших

За прошедшие сутки только в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи поступили 47 человек, 8 из них – военные, остальные – гражданские.

Среди пациентов есть два ребенка – девочка из Купянска и мальчик из Чугуева. Они оба находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, 4 человека поступили в городскую клиническую многопрофильную больницу №17. Среди них двое военных (один был переведен в госпиталь) и один полицейский (ему оказали амбулаторную помощь).

Какая ситуация в больницах Харькова:

  • По состоянию на утро 25 февраля в городских медучреждениях 2 360 человек.
  • Все больницы города работают в усиленном режиме. Медучреждения полностью обеспечены необходимыми медикаментами и кислородом.
  • С 8:00 до 16:00 осуществляется прием дежурными бригадами в городских поликлиниках.
  • Кроме того, врачи оказывают медицинскую помощь на станциях метрополитена.
  • А вот стоматологи оказывают только ургентную помощь без плановых приемов.

Заместитель городского головы добавила, что детское питание развозится по плану. Также организуют поставки еды на станции метрополитена, где находятся много детей.