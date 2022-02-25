Среди них 8 военных и 2 детей. Об этом 25 февраля сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

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Что известно о состоянии пострадавших

За прошедшие сутки только в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи поступили 47 человек, 8 из них – военные, остальные – гражданские.

Среди пациентов есть два ребенка – девочка из Купянска и мальчик из Чугуева. Они оба находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, 4 человека поступили в городскую клиническую многопрофильную больницу №17. Среди них двое военных (один был переведен в госпиталь) и один полицейский (ему оказали амбулаторную помощь).

Какая ситуация в больницах Харькова:

По состоянию на утро 25 февраля в городских медучреждениях 2 360 человек.

Все больницы города работают в усиленном режиме. Медучреждения полностью обеспечены необходимыми медикаментами и кислородом.

С 8:00 до 16:00 осуществляется прием дежурными бригадами в городских поликлиниках.

Кроме того, врачи оказывают медицинскую помощь на станциях метрополитена.

А вот стоматологи оказывают только ургентную помощь без плановых приемов.

Заместитель городского головы добавила, что детское питание развозится по плану. Также организуют поставки еды на станции метрополитена, где находятся много детей.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.



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