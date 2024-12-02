100 людей евакуювали: у ДСНС показали кадри з місця атаки по багатоповерхівці у Тернополі
В ніч на 2 грудня російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Тернополі. Рятувальники опублікували кадри з місця атаки.
Внаслідок атаки "Шахеда" загинула одна людина. Наслідки удару по Терноополю показали у Державній службі надзвичайних ситуацій, інформує 24 Канал.
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Пошкоджено багатоповерхівку
Рятувальники зазначили, що "Шахед" пошкодив багатоквартирний будинок. Виникла масштабна пожежа.
Наслідки атаки "Шахеда" у Тернополі / Фото ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки ворога / Фото ДСНС
100 людей евакуювали
"Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто", – зазначають в ДСНС.
Пошкоджено багатоповерхівку / Фото ДСНС
На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих.
Наслідки атаки у Тернополі: відео
Раніше міський голова Сергій Надал повідомляв, що у Тернополі після влучання російського БПЛА у багатоквартирний будинок виникла пожежа, є загиблі та важкопоранені. Тернопільська обласна військова адміністрація інформувала про одного загиблого.