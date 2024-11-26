У Тернополі найкритичніша ситуація зі світлом за весь час війни, – мер

Російські окупанти вночі 26 листопада атакували ударними дронами Тернопіль. Внаслідок цього, в регіоні сталося знеструмлення.

Мер міста Сергій Надал в ефірі телеканалу "Київ 24" розповів про нічну атаку ворога на регіон, інформує 24 Канал. Він повідомив, яка ситуація зі світлом.

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Яка ситуація зі світлом у Тернополі

Надал повідомив, що наразі у місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси, натомість збільшена кількість автобусів. Школи та дитячі садки у Тернополі працюватимуть у звичайному режимі. Частина з них – за рахунок штатного електропостачання, а частина працюватиме від генераторів.

В міського голови Тернополя поцікавилися, які прогнози енергетиків, коли може з'явитися світло в усіх оселях. За його словами, наразі невідомо, коли буде відновлено електропостачання в обласному центрі.

Не можу дати чітку відповідь, будуть працювати протягом дня, оскільки є серйозні пошкодження nf тут все залежить не лише від роботи енергетиків, а від можливості отримання додаткової потужності електроенергії,

– зазначив мер міста.

Він розповів, чи зараз найбільш критична ситуація зі світлом в регіоні за час повномасштабної війни.

Так, вона (ситуація зі світлом – 24 Канал) гірша, ніж була в попередні періоди, але я думаю, якщо буде йти робота, так як вона йде на даний час, то зможемо це якнайшвидше відновити,

– зазначив Надал.

Крім того, як повідомив Надал, у місті відновлюється робота пунктів обігріву.