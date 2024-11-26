Усього на кілька годин: як даватимуть світло до кінця доби в Тернополі та області

У Тернополі та області електроенергію до кінця доби 26 листопада включатимуть тільки на дві-три години в кожній із черг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тернопільобленерго. Нагадаємо, вночі окупанти влучили в енергооб'єкт, який забезпечував електроенергією чи не всю Тернопільщину. Сергій Надал заявив, що в обласному центрі ситуація зі світлом найкритичніша за всю війну.

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Коли буде світло в Тернополі та області 26 листопада

Енергетики виклали графік. Оскільки ситуація дуже серйозна, то це графік, коли вмикатимуть світло (а не коли вимикатимуть, як зазвичай).

Графік подачі світла на Тернопільщині сьогодні / Тернопільобленерго

Як бачимо, другій, третій, четвертій, п'ятій та шостій чергам світло даватимуть по дві години поспіль, а от першій – дві години поспіль, а потім ще одну годину ближче до кінця доби.

Черги на включення електроенергії у Тернополі та в Тернопільській області 26 листопада: