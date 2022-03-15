Тернопільщина попрощалася із 19-річним Героєм Василем Конетом

На Тернопільщині в останню путь провели молодого бійця Василя Конета. Захиснику було всього 19 років.

Військовий загинув 1 березня. Попрощатися з ним прийшли близько 1 000 людей.

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Тернопільщина попрощалася з Героєм

Церемонія прощання пройшла у Ворвулинцях Товстенської громади. Вшановувати воїна прийшли родичі, односельці та побратими. Він наймолодший загиблий військовий з Тернопільщини від 24 лютого, коли Росія напала на Україну. Василь Конет служив у Нацгвардії та був гідним захисником своєї Батьківщини. Юнак не дожив два тижні до свого 20-річчя.

Мій племінник був дуже хорошою людиною. Був прикладом для цілого села. Він був хорошим воїном,

– сказала тітка захисника Марія Конет.

Хлопця любили та поважали. "Він усіх підтримував, нікому ні в чому не відмовляв", – додають односельці.

Громада попрощалася з бійцем Василем Конетом / Фото Суспільне

Незабаром на фасаді школи, де навчався Василь, планують встановити меморіальну дошку. Сьогодні у громаді оголошено день жалоби за загиблим воїном.

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