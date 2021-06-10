Загинув на місці: на Тернопільщині 13-річний школяр розбився на мотоциклі

У селі Підгайці Тернопільської області 10 червня трапилася смертельна ДТП. 13-річний підліток на мотоциклі врізався у мікроавтобус, що рухався головною дорогою.

Деталі ДТП на Тернопільщині

Трагедія трапилася близько 5 години ранку поблизу Підгайців. Про ДТП правоохоронцям заявив мешканець Львівщини, в автомобіль якого в'їхав підліток.

Читайте також Відмовили гальма: у Росії автобус врізався в зупинку – багато загиблих

З'ясувалося, що 13-річний підліток, керуючи мотоциклом, виїжджав з другорядної дороги на головну і допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Удар був такої сили, що неповнолітній загинув,

– заявили поліцейські.



На Тернопільщині підліток на мопеді врізався у мікроавтобус

Поліцейські нагадали, що керувати скутерами та мотоциклами можуть лише особи, які досягнули 16-річного віку та мають водійські права категорії А1 та А.

. З початку червня на дорогах Тернопільщини трапилося 5 аварій за участю мотоциклістів, скутеристів та водіїв мопедів. Загинули 23-річний юнак та 13-річний підліток, ще 5 людей травмувалися.

Нагадаємо, 7 червня на Львівщині 17-річний мотоцикліст збив свого однолітка, а після того врізався в інший мопед. Внаслідок ДТП травми отримали обоє неповнолітніх. Тепер водієві загрожує обмеження волі.