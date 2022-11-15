На Тернопільщині 90% людей – без світла

Наразі 90% Тернопільської області залишається без електроживлення. Регіон, як і багато інших, 15 листопада зазнав масованої ракетної атаки.

Ворожі обстріли вразили об'єкти, які виробляють і постачають електроенергію у Тернопіль. Крім того, можуть виникнути проблеми зі зв‘язком. Про це повідомив глава Тернопільської ОВА Володимир Труш.

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Яка ситуація в Тернополі

Мер Тернополя Сергій Надал підтвердив, що немає світла у квартирах, виникають перебої з мобільним зв’язком, не працюють насосні станції, каналізаційна станція, котельні, світлофори, вуличне освітлення тощо.

Через відсутність електроенергії в частині міста не працює система оповіщення про повітряну тривогу. Станом на 18:45 був відбій тривоги. Влада просить людей орієнтуватись на сповіщення у вайбері та телеграмі, мобільному додатку. Також по місту їздять гучномовці, що оповіщатимуть про тривогу.

Окремо Надал наголосив, якщо у Тернополі до ранку 16 листопада не відновлять електропостачання, садочки та школи працювати не будуть.

Що з транспортом

Якщо світла не буде й надалі, на тролейбусному маршруті №11 працюватимуть великовмістимі автобуси МАN. Надал зазначив, що максимально збільшать кількість автобусів на маршрутах: 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27.

Ракетна атака по Україні: коротко

Окупанти 15 листопада випустили по Україні понад 90 ракет. Силам ППО Вдалось збили близько 70.

Загалом під час атаки пошкодили 15 енергооб'єктів у різних областях. Проблеми з електрикою є в Києві та Київській області, Вінницькій, Полтавській, Чернігівській областях.

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