Повикидав стяги та хрести: на Тернопільщині вандал сплюндрував могили загиблих захисників
Джерело:ГУ Нацполіції Тернопільської області
Чоловік на Тернопільщині сплюндрував місця спочину українських захисників. Від рук вандала постраждали 11 могил.
Повідомлення про інцидент Кременецький райвідділ поліції отримав у п'ятницю, 27 вересня, приблизно о 8:20. Про це написали у ГУ Нацполіції Тернопільщини.
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Чоловік позривав стяги та повикидав хрести з могил
Невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил загиблих воїнів.
На місці події поліцейські зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули у війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від збройної агресії Росії,
– повідомили у поліції.
Поліцейським вдалося встановили особу зловмисника. Могили сплюндрував 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви його злочину наразі з'ясовуються.
Справу порушуватимуть за фактом наруги над могилою. Санкція цієї статті передбачає від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.
"У ході проведення досудового розслідування буде призначена відповідна експертиза щодо встановлення осудності фігуранта", – додали поліцейські.