Повикидав стяги та хрести: на Тернопільщині вандал сплюндрував могили загиблих захисників

Чоловік на Тернопільщині сплюндрував місця спочину українських захисників. Від рук вандала постраждали 11 могил.

Повідомлення про інцидент Кременецький райвідділ поліції отримав у п'ятницю, 27 вересня, приблизно о 8:20. Про це написали у ГУ Нацполіції Тернопільщини.

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Чоловік позривав стяги та повикидав хрести з могил

Невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил загиблих воїнів.

На місці події поліцейські зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули у війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від збройної агресії Росії,

– повідомили у поліції.

Поліцейським вдалося встановили особу зловмисника. Могили сплюндрував 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви його злочину наразі з'ясовуються.

Справу порушуватимуть за фактом наруги над могилою. Санкція цієї статті передбачає від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

"У ході проведення досудового розслідування буде призначена відповідна експертиза щодо встановлення осудності фігуранта", – додали поліцейські.