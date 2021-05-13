На Тернопільщині на хабарі у 100 тисяч гривень викрили заступника глави ОТГ: фото

У Тернопільській області правоохоронці викрили на хабарництві заступника голови однієї з об'єднаних територіальних громад Чортківського району.

Згідно з даними слідства

Чиновник протягом березня – травня вимагав у громадянина 100 тисяч гривень за сприяння у перемозі на земельному аукціоні.

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За ці кошти він також обіцяв безперешкодно підписати договір оренди земельної ділянки площею 0,20 гектара комерційного призначення терміном на 49 років.

Під час одержання хабаря його затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу,

– додали в Офісі генпрокурора.

На Тернопільщині затримали чиновника на хабарі / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Чортківського відділу поліції за оперативного супроводу працівників Департаменту стратегічних розслідувань.