Схопив ніж та сокиру: на Тернопільщині іменинник влаштував різанину
- Кременецькі поліцейські затримали 20-річного хлопця за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень трьом знайомим.
- Під час сварки фігурант схопив ніж та сокиру і почав наносити ушкодження знайомим.
На Тернопільщині під час святкування дня народження між компанією друзів виникла сварка. Під час сварки іменинник почав завдавати ножем та сокирою тілесні ушкодження своїм знайомим.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в Тернопільській області.
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Іменинник влаштував різанину під час святкування
Відомо, що до співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення про бійку в одному з відпочинкових закладів поблизу райцентру. Коли правоохоронці прибули на місце, то виявили 3 молодих чоловіків з численними тілесними ушкодженнями. В поліції повідомили, що потерпілих віком 21, 27 та 33 роки доправили до лікарні.
У ході оперативно-розшукових заходів, як зазначили в поліції, затримали особу, яка завдала їм травми. Ним виявився 20-річний житель Кременця.
Як встановили поліцейські, компанія молодих людей святкували день народження. Під час сварки 20-річний іменинник схопив ніж та сокиру і почав наносити ушкодження своїм знайомим. У потерпілих медики діагностували численні різані рани шиї, рук, ніг та рубані рани кінцівок. Один із них у тяжкому стані перебуває у реанімації,
– розповіли деталі інциденту правоохоронці.
Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статтею 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вказується, що суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.
Зазначимо, що санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.