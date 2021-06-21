Пів року без грошей: на Тернопільщині персонал лікарні не отримує зарплат

На Тернопільщині персонал Буданівської спеціалізованої психоневрологічної лікарні від лютого не отримує гроші. Чи не щодня працівники лікарні радяться у дворі, як вплинути на чиновників, аби їм заплатили зароблене.

В Буданівській лікарні працює майже 150 людей. А пацієнтів, які постійно проживають і лікуються, приблизно 100. Усі – з важкими психологічними відхиленнями.

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Є й такі люди, яким примусово призначають лікування. У закладі є й спеціальні камери для в'язнів-довічників засуджених за важкі вбивства.

Головна бухгалтерка закладу Оксана Драбик пояснила, що грошей від Національної служби здоров'я України ледве вистачає на харчування для пацієнтів.

Ми отримали мільйон 243 тисячі, всього-на-всього. Нам фактично цих грошей вистачає на харчування елементарне і на медикаменти,

– поділилась бухгалтерка.

В лікарні розповіли, що така ситуація відбувається вже не перший рік. У 2020 році теж були затримки через невчасно подані документи до НСЗУ.

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Але 2020 року обласна рада знайшла в бюджеті 12 мільйонів гривень на зарплату. У 2021 році – грошей немає. "Зараз медичні заклади за схемою, що гроші "ходять" за пацієнтом, фінансують з Києва.

Київ вирішує наскільки цінна їхня послуга. НСЗУ оцінив їхні медичні послуги в мільйон 600 гривень в рік – за потреби в їхній наявності там приблизно понад 10 мільйонів мало б бути", – пояснив речник Тернопільської обласної ради Володимир Бобко.

Що пропонують зробити чиновники

Обласні чиновники пропонують лікарню реорганізувати і зробити з неї заклад інтернатного типу. Тоді гроші в медустанову поступатимуть ще й із Міністерства соціальної політики.

"Наразі ми намагаємося підвести їх під Міністерство соціальної політики, щоб вони могли ще надавати соціальні послуги і ще мали б певні гроші", – відзначив Бобко.

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Працівники лікарні категорично проти такого рішення – побоюються, що заклад хочуть просто закрити. Аби отримати зароблене, готові виходити на протест, перекривати дороги та навіть розпочати голодування