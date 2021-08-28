На Тернопільщині посадовець ДСНС торгував посадами

На Тернопільщині поліція викрила працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій, який торгував посадами. Чоловік вимагав гроші за працевлаштування інспектором.

За це він хотів "винагороду" в розмірі 2 400 доларів. Посадовця затримали, триває досудове розслідування.

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Посадовець ДСНС вимагав гроші за призначення на посаду

У поліції встановили, що головний інспектор одного з районних відділів ДСНС вимагав гроші в громадянина. За 2 400 він обіцяв його призначити на посаду у відомство.

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з правоохоронцями спіймали посадовця під час отримання неправомірної вигоди.



Посадовець ДСНС вимагав 2 400 доларів за посаду / Фото пресслужби Нацполіції

Співробітника Держслужби з надзвичайних ситуацій затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України "Затримання уповноваженою службовою особою". Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Поліцейські також перевіряють, чи причетний до скоєння цього правопорушення керівник районного відділу. Вже відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".



Правоохоронці затримали працівника ДСНС / Фото пресслужби Нацполіції

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