Люди платили за світло і газ: на Тернопільщині працівниця пошти привласнювала гроші

У Тернопільщині судитимуть працівницю пошти. Жінка приймала платіжки за газ та світло від місцевих жителів, однак гроші клала собі до кишені.
Джерело:МВС України
Загальна сума збитків становить понад 78 тисяч гривень. Матеріали справи вже скерували до суду.
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Розслідування правоохоронці проводили за фактом привласнення або заволодіння чужим майном за допомогою зловживання службовим становищем.
Деталі справи
Працівниця пошти приймала від місцевих жителів платіжки за газ і світло.
Жінка видавала відвідувачам квитанції форми Ф-47. Водночас працівниця пошти не відображала прибутки у касовому звіті. Отримані гроші вона привласнювала.
Порушення мешканці села у Монастирському районі викрили лише тоді, коли туди приїхали представники комунальних служб. Вони хотіли з'ясувати, чому люди масово не платять за комунальні послуги.
У відповідь мешканці показали свої квитанції, які виявилися недійсними. Тоді підозрювана повернула усі гроші.
Досудове розслідування правоохоронці вже закінчили.