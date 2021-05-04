Люди платили за світло і газ: на Тернопільщині працівниця пошти привласнювала гроші

У Тернопільщині судитимуть працівницю пошти. Жінка приймала платіжки за газ та світло від місцевих жителів, однак гроші клала собі до кишені.

Загальна сума збитків становить понад 78 тисяч гривень. Матеріали справи вже скерували до суду.

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Розслідування правоохоронці проводили за фактом привласнення або заволодіння чужим майном за допомогою зловживання службовим становищем.

Деталі справи

Працівниця пошти приймала від місцевих жителів платіжки за газ і світло.

Жінка видавала відвідувачам квитанції форми Ф-47. Водночас працівниця пошти не відображала прибутки у касовому звіті. Отримані гроші вона привласнювала.

Порушення мешканці села у Монастирському районі викрили лише тоді, коли туди приїхали представники комунальних служб. Вони хотіли з'ясувати, чому люди масово не платять за комунальні послуги.

У відповідь мешканці показали свої квитанції, які виявилися недійсними. Тоді підозрювана повернула усі гроші.

Досудове розслідування правоохоронці вже закінчили.