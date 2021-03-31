Могли побити і вивезли: на Тернопільщині тиждень шукають Сергія Штогуна

Мешканець села Горинка 30-річний Сергій Штогун зник ще 24 березня. Чоловіка могли побити та викрасти кредитори, яким він нібито заборгував гроші.
Джерело:"20 хвилин"
Що відомо про зникнення Штогуна
Дружина Сергія Ілона востаннє бачила чоловіка зранку 24 березня. Тоді вони разом вийшли з дому на роботу, однак ввечері Сергій не повернувся. Рідні підозрюють, що з ним могла статися біда.
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Все було нормально, жодних скандалів чи непорозумінь перед тим не було. Сергій працює торговим представником у фірмі "Ілла" і того дня по роботі мав бути в Почаєві. Але його бачили о 9 годині ранку в Кременці на вулиці Дубенській,
– розповіла жінка.
Сергій сказав знайомому, що йде у справах. За словами жінки, там у нього не могло бути ніяких справ. Адже за цим напрямком розташовані лише житлові будинки.
До речі, зранку Сергій сказав Ілоні, що може затриматися ввечері на роботі.
Після 9 години ранку телефон Штогуна був вимкнений. Родичі більше не могли з ним зв'язатися. Через кілька днів правоохоронці оголосили Сергія в розшук.
Чоловік захоплювався інтернет-іграми
Коли рідні почали шукати чоловіка, то з'ясували, що він захоплювався інтернет-іграми. Ілона припускає, що той міг набрати кредитів.
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За словами жінки, їй розповіли, що Сергій зустрічався з кредиторами, які вимагали повернути заборговане. Однак чоловік сказав, що таких грошей у нього немає. Тоді його нібито сильно побили і вивезли за межі Кременця.
Жінка каже, що хотіла розповісти про все слідчому, однак той нібито не відповідав на дзвінки, а згодом взагалі вимкнув телефон.
Додамо, в Ілони та Сергія є двоє малих дітей.Зверніть увагу! У день зникнення чоловік був одягнений у чорну куртку, чорну шапку та утеплені чорні штани. Якщо вам будь-що відомо про місце перебування Штогуна, телефонуйте у поліцію, або дружині Ілоні: 097 213 47-52.