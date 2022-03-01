На Тернопільщині та в Рівному виють сирени

У Тернопільській області 1 березня, о 15:34 оголосили про тривогу. Через 2 хвилини на сполох забили й в Рівному. Людей просять йти в укриття.

Жителів Тернопільщини та Рівного попереджають про повітряну небезпеку. У регіоні оголосили про тривогу.

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Тривога на Тернопільщині та в Рівному

У Тернопільській області сирени завили о 15:24, через дві хвилини після цього про тривогу сповістили у Рівному.

Місцевих жителів закликають ховатися у сховищах. Якщо поруч є люди, яким важко туди самостійно дістатися, їм слід допомогти. В укритті потрібно перебувати до сигналу про відбій тривоги.

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