У Тернополі аварійні знеструмлення через ворожу атаку "Шахедами"

Ворог ударив по Тернополю вночі 3 грудня. Одразу стало відомо, що частина міста залишилася без електрики.

Окупанти вдарили по одному з критичних підприємств. Уночі били і по Рівненщині та Київщині. У Рівненській області цілили по критичній інфраструктурі.

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У Тернополі аварійні відключення

Внаслідок ворожої атаки БпЛА на об'єкт енергетичної інфраструктури у Тернополі аварійно знеструмлювались споживачі міста та Тернопільського району. Енергетики та ДСНС ліквідовують наслідки атаки,

– написали в теплоенерго.

Де в Тернополі нема світла:

вулиця Лук'яновича 1, 2, 3;

вулиця Бродівська 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б;

Промисловий район по вулицях Гріга, Промислова, Поліська.



Адреси аварійних відключень у Тернополі 3 грудня / Тернопільобленерго

Там аварійно знеструмлені споживачі. Бригади працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

У ПС розповіли, що ворог запускав дрони з чотирьох напрямків. Окрім "Шахедів" були безпілотники інших типів.