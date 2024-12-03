У Тернополі аварійні знеструмлення через ворожу атаку "Шахедами"
Ворог ударив по Тернополю вночі 3 грудня. Одразу стало відомо, що частина міста залишилася без електрики.
Окупанти вдарили по одному з критичних підприємств. Уночі били і по Рівненщині та Київщині. У Рівненській області цілили по критичній інфраструктурі.
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У Тернополі аварійні відключення
Внаслідок ворожої атаки БпЛА на об'єкт енергетичної інфраструктури у Тернополі аварійно знеструмлювались споживачі міста та Тернопільського району. Енергетики та ДСНС ліквідовують наслідки атаки,
– написали в теплоенерго.
Де в Тернополі нема світла:
- вулиця Лук'яновича 1, 2, 3;
- вулиця Бродівська 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б;
- Промисловий район по вулицях Гріга, Промислова, Поліська.
Адреси аварійних відключень у Тернополі 3 грудня / Тернопільобленерго
Там аварійно знеструмлені споживачі. Бригади працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
У ПС розповіли, що ворог запускав дрони з чотирьох напрямків. Окрім "Шахедів" були безпілотники інших типів.