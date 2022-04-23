У Тернополі автомобіль в'їхав в Архикатедральний Собор і розтрощив плащаницю
Джерело:"Тернополяни"
У Тернополі автівка в'їхала прямо в Архикатедральний Собор. Машина, за попередньою інформацією, потрощила престол та плащаницю.
За інформацією місцевих ЗМІ, за кермом машини була жінка. Вона потрощила майно головного храму УГКЦ в Тернополі.
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Майно церкви – понищене
Престол, плащаниця та і сама автівка – сильно понищені. На місці працюють рятувальники та співробітники правоохоронних органів.
Хочемо повідомити, що цієї ночі в нашому храмі відбулася прикра подія: акт вандалізму. Ніхто не постраждав. Богослужіння у храмі відбуваються згідно з графіком,
– повідомили на сторінці храму у фейсбуці.
Правоохоронці з'ясовують, чи була ця аварія спланованою провокацією чи це випадковість. Усі деталі у поліції обіцяють повідомити згодом.
Що відомо про Собор Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці
- Собор збудований ще у 1749 – 1779 роках.
- У першій половині 19-го століття належав єзуїтам.
- У 1944 році зруйнований під час Другої світової війни.
- Відбудований у 1957 році.
- Переданий УГКЦ у 1989 році.