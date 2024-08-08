У Тернополі біля ТЦ хлопець намагався зґвалтували студентку: її судили через "неналежний вигляд"

У Тернополі хлопець намагався зґвалтувати дівчину просто біля торгівельного центру. Замість захисту дівчину звинуватили у "неналежному вигляді".

В Тернополі судили 17-річну студентку Технічного коледжу, яку намагався зґвалтувати хлопець. Цьому є значна кількість свідків, однак звинуватили саме дівчину через її вигляд та стан.

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Були ознаки алкогольного сп'яніння

В матеріалах суду зазначено, що студентка 11 червня 2024 року приблизно о 18:00 біля ТРЦ "Подоляни", на вулиці Тектильній, 28ч, перебувала у п`яному вигляді з явними ознаками алкогольного сп`яніння, а саме різким запахом з порожнини рота, а також була в брудному одязі, чим ображала людську гідність і громадську мораль.

Під час суду вона категорично заперечила свою провину. Дівчина розповіла, що дійсно розпивала з одногрупниками слабоалкогольні напої. Коли всі розійшлися, один із хлопців попросив показати йому дорогу до одного з ресторанів. Вони вирішили скоротити дорогу та піти повз закинуту будівлю. Там хлопець повалив неповнолітню на землю та намагався зґвалтувати, проте дівчина почала кричати і їй на допомогу прибігли перехожі, які і викликали поліцію.

У судів дівчина розповіла, що коли вона разом з поліцейськими приїхала до відділку, їй сказали написати в поясненнях, що вказаних обставин не було. Оскільки її мати перебуває за кордоном, а батько має іншу сім`ю, вона проживає з вітчимом.

Коли той приїхав до відділу поліції, дівчина вже написала письмові пояснення. Він не захотів розбиратися, що було насправді, а відтак вона підписала ці пояснення.

Також дівчина подала заяву, в якій просила покарати її кривдника. Вона наполягала, що попередні пояснення "написані під диктовку і під тиском працівників поліції".

Позиція поліції

Інспекторка СЮП Тернопільського районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області Маслюк Х.П. пояснила, що виклик до правоохоронців дійсно надійшов через вчинення розпусних дій щодо неповнолітньої.

На місце виїхали слідчі. Проте правоохоронці не встановлювали обставин нападу на неї, а натомість побачили в її діях правопорушення.

Суд закрив справу

Суд закрив справу щодо звинувачень проти дівчини. Матеріали щодо нападу на студентку спрямували до Тернопільської окружної прокуратури, щоб там внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і почали слідство.

Прокурори також повинні перевірити дії працівників поліції, яких неповнолітня звинуватила в тиску.